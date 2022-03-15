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Cholitalar Ringde

DailyMotion.com - Güncel
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Bolivya'da La Paz sokaklarında bir kez daha festival havası hakim. 'ElectroPreste' adlı festivalin ilgi odaklarından biri de yerli Aymara kadınlarının performansı oldu.

Bolivya'da La Paz sokaklarında bir kez daha festival havası hakim. 'ElectroPreste' adlı festivalin ilgi odaklarından biri de yerli Aymara kadınlarının performansı oldu. 'Cholita' olarak da bilinin Aymara kadınları, sokakta kurulan ringde, 'kadınların gücü' mesajıyla güreşti. Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen festivale bu yıl ilgi oldukça yoğun

DailyMotion.com / Güncel

Festival, Bolivya, Güncel, Haberler

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