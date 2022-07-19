Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi - Haberler

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Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi

Xinhua - Güncel
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Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi

CHANGCHUN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, yeni enerjili araçlar sergilendi.

CHANGCHUN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, yeni enerjili araçlar sergilendi.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, insanlar Audi marka bir yeni enerjili aracı deneyimliyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhang Jian/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, insanlar FAW-Volkswagen marka bir yeni enerjili aracın yanından geçiyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhang Jian/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, BYD marka bir yeni enerjili araç sergileniyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhang Jian/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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