Cezayirli uzmanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini AA'ya değerlendirdi

Cezayirli uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Kasım'da Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin hem ikili ilişkiler hem de bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük önem arz ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Cezayirli uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Kasım'da Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin hem ikili ilişkiler hem de bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük önem arz ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyareti kapsamında, iki ülke arasında enerji başta olmak üzere, ekonomi, kültür, sanayi ve ticaret alanlarında 12 anlaşmaya imza atıldı.

Bu ziyarette, Cezayir- Türkiye arasındaki "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi"nin adı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" olarak değiştirildi. Erdoğan, "Bu karar ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin ve beslendiği stratejik vizyonun nişanesi olmuştur." sözleriyle bu değişikliğin önemini vurguladı.

AA muhabiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini hem Cezayirli uzmanlara hem de Cezayir halkına sordu.

İlişkileri güçlendirme noktasında güçlü bir arzu var

Cezayir Ulusal Yönetim Okulu Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Hüssam Hamza, Türkiye ve Cezayir'in ikili işbirliğini güçlendirme konusunda istekli olduğunu belirtti.

Hamza, "İki ülke arasında ilişkileri güçlendirme noktasında güçlü bir arzu olduğu açıkça görülüyor. İki ülke arasında devam edegelen karşılıklı üst düzey ziyaretler de bunun göstergesidir." dedi.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un göreve geldiği 2019'dan bu yana iki ülke ilişkilerinin ciddi bir ivme kazandığına dikkati çeken Hamza, "Burada Türkiye-Cezayir ilişkilerinin derinleştirilmesi noktasında güçlü bir arzu görüyoruz. Bu niyet somut adımlara dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Hamza, Türkiye-Cezayir ilişkilerinde stratejik işbirliği aşamasına geçildiğine işaret ederek, "Bu çerçevede, ortak projelere imza atılacak ve belki de daha önce ortaya atılmamış başka alanlarda da işbirliğini beraberinde getirecektir." dedi.

Stratejik ilişkilere hız kazandırılması hedeflendi

Cezayir Medeya Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hakim Bugrara da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyaretinin çok büyük bir önem arz ettiğine vurgu yaparak, "Bu ziyaretle ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra stratejik ilişkilere hız kazandırılması hedeflenmiştir." dedi.

Türk heyetinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da bulunmasına dikkati çeken Bugrara, "Bu, Türkiye-Cezayir arasında askeri alanda da işbirliği olduğunu ve daha da artacağını gösteriyor." yorumunu yaptı.

Ziyarette bölgesel ve uluslararası düzeyde de birçok meselenin ele alındığını belirten Bugrara, "Gazze'ye yönelik saldırılar ile Filistin davasına destek ve bu barbarca Siyonist saldırının durdurulması için çabaların ortaya konulması bu meselelerin başında yer aldı." dedi.

Bugrara, Tebbun ile Erdoğan'ın Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesindeki meseleleri de görüştüğüne işaret ederek, "Dolayısıyla bu ziyaret hem ikili hem bölgesel hem de uluslararası düzeylerde büyük bir önem arz etti." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Cezayir'in 2006'da ilişkileri geliştirmek adına "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" yaptığını hatırlatan Bugrara, "Bu bağlamda siyasi alan ile uluslararası meselelere ilişkin görüş birliğinde yaşanan gelişmelerin ardından mali, ekonomik ve ticari alanda güçlü bir entegrasyon hedefleniyor." diye konuştu.

"Türkiye ile Cezayir inşallah Gazze'nin sesini dünyaya duyururlar"

Sokaktaki Cezayirliler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından takip ettiklerini söyledi.

Cezayirli İbrahim Sancakdin, "Erdoğan'ın ziyareti bizim için çok anlamlıydı. Ukrayna ve Gazze'de yaşanan savaştan sonra yeni bir ekonomik durum ortaya çıkacaktır." dedi.

Cezayir'in tüm imkanları barındıran bir ülke olduğunu belirten Sancakdin, "Biz Türklerle güçlü tarihsel bağlara sahibiz. Ortak bir tarihe sahibiz. Bu ziyaretin iki ülkeye ekonomik ve siyasi faydaları olur. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimiz için güçlü bir ortak tutuma dönüşür. Çünkü Türkiye ve Cezayir, güçlü siyasi etkileri olan ülkeler ve inşallah dünyaya Gazze'nin sesini duyururlar." ifadelerini kullandı.

"Biz Türkiye'yi seviyoruz"

Cezayirli Nadiye Dridi de Erdoğan'ın ziyaretinden çok memnun olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kısa bir ziyaretti ama inşallah hayırlara vesile olur." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dikkati çeken Dridi, Cezayirliler için önemli olanın bu ziyaretin Filistin davasına fayda sağlaması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki uyuma işaret eden Dridi, "İnşallah iki cumhurbaşkanı bu güzel ilişkilerini sürdürürler. Çünkü biz Türkiye'yi seviyoruz, Türkiye bizim kardeşimiz, dostumuz ve ailemizdir." diye konuştu.

"Türkiye ekonomide çok güçlü bir ülke"

Cezayirli Yasin Ahmim, Erdoğan'ın bu ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından güzel bir adım olduğunu ifade etti.

Ahmim, "Tabii bu Erdoğan'ın Cezayir'e ilk ziyareti değil. Bu ziyaretin iki ülke ekonomilerine faydası olacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye, ekonomik anlamda çok güçlü bir ülke." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hem tekstil hem de silah sanayisinde çok önemli bir noktada yer aldığına dikkati çeken Ahmim, "Bizim de öyle olmamız lazım. Bu bağlamda, iki ülke arasındaki tüm alanlardaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi çok önemli. Dolayısıyla Türkiye ile Cezayir'in yakınlaşması çok önemlidir." diye konuştu.

"Erdoğan'ı Cezayir'in ikinci babası gibi görüyorum"

Cezayirli Sukeyne Kamkani ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Biz Erdoğan'ı her zaman karşılamaktan memnuniyet duyarız. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha uzun kalmasını, hemen gitmesini istemezdik. Benim için Erdoğan bir baba, bir kardeş gibidir. Gerçekten ben Erdoğan'ı Cezayir'in ikinci babası olarak görüyorum. Erdoğan ve Tebbun. İkisine de maşallah. Ülkelerine hizmet ediyorlar. Keşke burada kalsaydı, burası da onun vatanıdır."

Erdoğan ile Tebbun'un halklarını sevme ve ülkelerine hizmet etmede birbirlerine benzediğini söyleyen Kamkani, "Erdoğan'ın çok güzel bir kalbi var. Halkını da ülkesini de çok seviyor, ilgi gösteriyor. Aynen Abdülmecid Tebbun gibi. Biz istiyoruz ki Türkiye ile güzel ilişkilerimiz olsun, birlikte zorlukları aşalım. Çünkü Türkiye bizim kardeşimiz, İstanbul bizim ikinci vatanımız. Cezayir de onların ikinci vatanıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman, memnuniyetle bekliyoruz." ifaelerini kullandı.