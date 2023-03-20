Cezayir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi öldü

Cezayir'in doğusundaki Skikda kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir devlet radyosunun haberine göre, ülkenin doğusundaki Skikda kenti açıklarında bir teknenin batması sonucu 9 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi, en az 8 kişi kayboldu.

Haberde, Sivil Savunma Başkanlığına bağlı ilk yardım ve kurtarma birimlerinin denizden 9 kişinin cansız bedenlerini çıkardığı, 4 farklı ilden gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Düzensiz göçmenlerin Cezayir vatandaşları olduğuna dikkat çekilen haberde, kaybolanlar arasında bir anne ile 3 çocuktan oluşan bir ailenin de bulunduğu kaydedildi.

Genellikle Cezayir'in doğu kıyılarından hareket eden düzensiz göçmen tekneleri, İtalya'nın Sardunya adasına ulaşmayı hedefliyor.