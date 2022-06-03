"Çevre Dostu Bir Yaşam" için pedal çevrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Çevre Dostu Bir Yaşam" için pedal çevrildi

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
 - Güncelleme:

Trabzon, Ordu ve Giresun'da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Çevre Dostu Bir Yaşam" sloganı ile bisiklet turu gerçekleştirildi.

Trabzon, Ordu ve Giresun'da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Çevre Dostu Bir Yaşam" sloganı ile bisiklet turu gerçekleştirildi.

Giresun

Giresun'daki etkinlik ise Cumhuriyet Parkı ile plajlar bölgesi arasında gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte Vali Enver Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, kurum çalışanları ve öğrenciler pedal çevirdi.

Vali Ünlü, katılımcılarla birlikte plajda, ilgili kurumların ekipleri ise denizde çöp topladı.

Vatandaşlardan toplumsal kurallara uymalarını ve çevreyi kirletmemelerini isteyen Ünlü, şu değerlendirmede bulundu:

"Hep birlikte bugün temizliyoruz ama bu örnek olsun. Çevrenin artık kirlenmemesi temennisiyle bu etkinliği yapıyoruz. Yaşanabilir bir çevre, sağlıklı dengeli bir çevre herkesin hakkı. Hep diyoruz ya 'Dünyayı biz atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık' diye. O zaman bunun gereğini yapalım, çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakalım. Gelelim çay içelim burada ama çöpümüzü buraya bırakmayalım, temizleyelim öyle gidelim."

Ünlü, sahilde ateş yakılmaması gerektiğinin de altını çizerek "Ateş yanıyor, odunların içerisinde paslı çiviler var. Bu sahillerimizde çocuklarımız oynuyor. Çocuklarımız bunlara bastığında tetanos olabilir. Umuma açık yerlerde rastgele ateş yakılmasına, çevrenin, kumsalın ve denizimizin kirletilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Trabzon Giresun Türkiye Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title