Çeşme'de Orman Yangını: Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 23.30 sıralarında Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki çıkan orman yangınına 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi müdahale devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, yaklaşık 4.5 saattir devam eden yangına ekiplrin müdahelesi devam ediyor. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenilirken, itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek olmak için bölgeye İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar gönderildi. Yerleşim yerlerinin yakınlarında konumlanan TOMA'ların olası yangın sıçramasında müdahale edeceği öğrenildi.

Tatil cenneti Çeşme'de yaşayan ve tatil için gelen vatandaşlar, sokaklara çıktı.