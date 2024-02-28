Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu
Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri Gültepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği T.H'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 15 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çorlu'da ruhsatsız tabanca taşıyan şüpheli gözaltına alındı. Şeyh Sinan Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan E.C.U'nun üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri Gültepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği T.H'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 15 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu'da ruhsatsız tabanca taşıyan şüpheli gözaltına alındı.
Şeyh Sinan Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde bulunan E.C.U'nun üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.