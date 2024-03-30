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Çerkeş'te Tırın Otomobile Devrilmesi Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde 16 ADB 879 plakalı otomobilin sürücüsü, tek taraflı hasarlı kaza yapması sonucu aracını yol kenarına park etti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu Shota Nahashidze idaresindeki tır, virajı alamayınca otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan Abdurrahman Adem, Tokezban Adem, Mehmet Adem ve Yurdagül Davan olay yerinde hayatını kaybetti, Çerkeş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü Nahashidze ise yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Kazada 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildiren Taşolar, şunları kaydetti:

"Bunlardan 2'si polis memuru arkadaşımız, Karabük'te tedavi altındalar. Olay yerinde savcımız, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer görevliler incelemelerini yapıyor. Trafiği çok şükür, kontrollü olarak açtık şu anda, araç seyri devam ediyor. İncelemeler bittikten sonra daha ayrıntılı, net bilgi verebileceğiz. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Güncel

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