Cennetten bir köşe: Kızılırmak Deltası

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti çiçek açtı

SAMSUN - Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde açan su papatyaları, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Samsun'da yüzlerce türdeki kuşa ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Galeriç Subasar Ormanı her yıl olduğu gibi bu yıl da papatyalarla şenlendi. Türkiye'de nadir bulunan subasar ormanlardan biri olan Galeriç Ormanı'nda açan su papatyalarını görmek için farklı şehirlerden insanlar Kızılırmak Deltası'na geldi. Fotoğrafçıların da ilgi odağı olan orman, en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

"Hayatımda ilk defa gördüm"

İstanbul'dan Kızılırmak Deltası'nı görmeye gelen Fikret Can, "Aslında ben leyleklerle ilgileniyorum. Burada Türkiye'nin en iyi leylek popülasyonu var. Hem onu hem de Kızılırmak Deltası'ndaki diğer türleri görmek için arkadaşımla beraber geldik. Hayvanların rahat etmesi yönünden burası koruma altına alınmış. Çok güzel bir durum. Bu ormanda papatyalar açmış. Burada, başka yerde hiç görmediğim bir güzellik var. İlk defa görüyorum. İnekler de içerisinde otluyor" dedi.

"Görsel şölen"

Fotoğraf sanatçısı Hasan Aktürk, "Yıllardır Kızılırmak Deltası'nda fotoğraf çekiyorum. Yılın bu zamanlarda deltada bu çiçeklenme olayına hayranım. Her yıl gelirim ve birçok dostumu da çağırırım. Bu yaklaşık bin yıllık fauna ve floradır. Su basar ormanı birçok canlıya da ev sahibi yapan bir nimettir. Gece baykuşlar çok olur burada. Buradaki çiçekler insanlara görsel şölenin yanında birçok canlının yaşamasında besin zinciri sağlıyor. Sulak alanlar birçok canlının yaşaması için çok önemlidir. Hayran olduğumuz bir zamandır. Çok güzel fotoğraflar çektiğimiz dönemdir" diye konuştu.

"Papatyalar çok güzel duruyor"

İstanbul'dan deltayı görmeye gelen Belgin İnce, "Kızılırmak Deltası'nın ismini çok duymuştum. Fotoğraflarını görmüştüm ve çok merak ediyordum. Çok da eski bir orman bildiğim kadarıyla. Bayıldım ve çok güzel. İnsanlar suyun içerisinde bu kadar güzel çiçekler olacağını hiç düşünmüyor. Papatyalar açmış ve çok güzel duruyor" şeklinde konuştu.

"Cennetten bir köşe gibi"

Ankara'dan deltayı görmeye gelen Tülin Yazıcıoğlu, "Hayatımda böyle bir güzellik görmedim. Arkadaşlarım çok bahsediyordu. Onların sayesinde buraya kadar geldim. Gerçekten cennetten bir köşe denilebilir" ifadelerini kullandı.