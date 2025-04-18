Cemre Çarşısı programı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı, 'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinliğe Emine Erdoğan ile birlikte Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding yönetim kurulu başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, TOGEM-DER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Halkbank İcra Kurulu Başkanı Osman Arslan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, iş kadını Feryal Gülman, sanatçı Hülya Koçyiğit ve kızı Gülşah Alkoçlar, oyuncu Wilma Elles, sunucu ve manken Tülin Şahin, sanatçı Alişan, sosyal medya fenomeni Cem Özkök ile milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri sanat, iş dünyası, gastronomi, moda ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Emine Erdoğan, programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. TOGEM-DER tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliğinde bulunmanın, yüreklere dokunan bir iyilik hikayesine tanıklık etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik' temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka hayatın umudu, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki moda, gastronomi, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok kıymetli isim bu dayanışma yolculuğuna katkı sunup gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak. Sıfır Atık bilinciyle hareket edilerek hem mutfakta hem de modada sürdürülebilirliğin öneminin çeşitli atölye çalışmalarıyla vurgulanması da ayrıca memnuniyet verici. 70'i aşkın markanın ve sayısız gönül insanının emeğiyle büyüyen bu iyilik hareketinde yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN, STANTLARI ZİYARET ETTİ

Emine Erdoğan, stant görevlileriyle sohbet ederek, geliri derneğin sosyal yardım faaliyetleri ve projelerinde kullanılacak ürünlerden alışveriş yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti. Erdoğan'ı THY standında karşılayan uçak şefleri ise, Taş Tepeler bölgesinde yapılan kazı çalışmaları ışığında ortaya çıkan, 'Medeniyetin ilk buğday tanesinden' yapılan 12 bin yıllık ekmeklerden ikramda bulundu. Tüm stantları ziyaretinin ardından çarşıdaki workshop atölyelerine katılan Erdoğan, derneğin dikiş dönüşüm atölyesinde, Dice Kayek markasının kurucuları Ayşe ve Ece Ege'nin eski bir kot pantolondan tasarladığı etek ve kalan parçalardan ürettikleri çantayı inceledi. Projeleri dolayısıyla Ege kardeşleri tebrik ederek alkışlayan Erdoğan'a, derneğin ebru atölyesi sırasında hat ve ebru sanatlarıyla yapılmış tablolar hediye edildi. Erdoğan, olimpiyatlarda dereceye giren milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Nisanur Erbil, Nafia Kuş Aydın, Ayşe Begüm Onbaşı ve Öznur Cüre Girdi'nin çarşıdaki atölyelerde kullanılmış kağıtlardan yaptıkları kitap ayraçlarını incelerken, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan paralimlik okçu Girdi, müsabakalarda kullandığı kırılan oklardan üretilen el yapımı kalemleri TOGEM-DER'e bağışladı. Daha sonra mutfak atölyesine geçen Emine Erdoğan, sıfır atık ve sürdürülebilir mutfak prensiplerine verdiği önemle tanınan Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Eyüp Kemal Sevinç ile taze baharatlı peynirli kiş yaptı. Erdoğan, merdaneyle hamur açarak kişin malzemelerini baharatlandırırken, "Usta, beğenirse beni yanına alacak" dedi. Dilimlediği kişin tadına bakıp beğenilerini dile getiren Erdoğan, mutfak atölyesinden ayrıldıktan sonra açılış programına katılan ünlü isimlerle bir araya gelerek sohbet etti.

'YERLİ VE YABANCI MARKALAR KENDİ ÜRÜNLERİNİ SATACAKLAR'

Etkinlikte konuşan TOGEM-DER Başkanı, Mihrimah Belma Sekmen, "Cemre Çarşısı'nın üçüncüsünü düzenliyoruz bu sene. İstanbul'da havaların güzelleştiği, turizmin hareketlendiği ve çok özel bir mekanda yapıyoruz. Hanımefendi teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımızın değerli eşi bizim derneğimizin onursal başkanı. Burası bir alışveriş şenliği gibi görülebilir ama alışverişin iyilikle buluşacağı önemli bir etkinlik olucak. 70 Standımız var. Stantta yerli ve yabancı markalar kendi ürünlerini satacaklar. Çeşitli aktiviteler, Workshoplar olacak. Özellikle ailelerin bütün aile olarak katılabilecekleri, imza günleri, eğitimler, toplantılar düzenledik. Bütün İstanbullu hemşehirlilerimizi, İstanbul'a ziyarete gelen misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

'EVİMDEKİ DEĞERLİ 5-6 PARÇA KIYAFET BURAYA BAĞIŞLADIM'

Etkinliğe katılan Wilma Elles, "Evet şuan toplumsal dayanışma için burdayız. TOGEM-DER çok çok önemli bir dernek zaten. Tam bir kadın dayanışması. Zaten birazdan hanımefendinin teşrifleriyle açılacak bu Cemre Çarşısı. Bu büyük bir onur. Bende çok mutluyum. Benim evimdeki değerli 5-6 parça kıyafet buraya bağışladım. Zaten sürdürülebilirlik her zaman büyük bir önem kazanıyor. Ne mutlu ben de belki bir adım bir şans, mutluluk ve hatıra ekleyebilirim" dedi.

'ORGANİZASYONUN NİYETİ İYİ AMA ORGANİZASYONDA ÇOK GÜZEL OLMUŞ'

Acun Ilıcalı, "Bende alışveriş yaptım. Sağolsun Alişan ensemden yakaladı beni, 'Abi almak zorundasın' diye. Çok güzel bir organizasyon. Organizasyonun niyeti iyi ama organizasyonda çok güzel olmuş. O da ayrı bir mutlu etti beni. Böyle rengarenk, çok güzel firmalar. İnsan zaten normalde de alası geliyor o kadar güzel şeyler var ki. Ben bu tip organizasyonlarda zorlama bir şey alma değil de güzel şeyler ortaya koyupta onları satıpta bunların iyiliğe dönüşmesini daha çok taktir ediyorum. Bugünde o günlerden biri" dedi.

'ÜLKEMİZE İYİLİĞİN HIZLA ÇOĞALMASI LAZIM'

Ali Koç, "İyiliğin çoğalmasını isterim. Ben buraya ilk defa katılıyorum, geziyorum. Mantığını anlattılar. Fenerbahçe olarakta katıldık. Özellikle Yellow onun için burada. İyilik konusunda herkrsin çorbada tuzu olması lazım. Benim bir lafım vardır. Hatta bir iyilik haftasıda başlatıldı. Ülkemize iyiliğin hızla çoğalması lazım. İnşallah buradan elde edilen gelirlerde ihtiyaç olan neyse ona bir iyiliğimiz olsun. İlaç olur" dedi.

'YAPILAN HER ALIŞVERİŞİN İYİLİĞE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ BİLEREK BURADA BULUNMAK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL'

Hülya Koçyiğit, "Gerçekten yapılan her alışverişin iyiliğe dönüştüğünü bilerek burada bulunmak gerçekten çok güzel. TOGEM-DER'e teşekkür ediyorum. Bir çok konuda zaten yardım eden bir kuruluş. İnsanlar iyilikle birbirlerine bakmalı. İyilik yapmaya çalışmalı. Daha çok iyi insan yetiştirmeliyiz" dedi.

'İYİLİKLE ALIŞVERİŞ YAPMALARINI DİLİYORUM'

Tülin şahin, "Çok güzel adı üstünde zaten ve çok önemli bir konuya değiniyor. Sürdürülebilirliğe. Bu günümüzde biliyorsunuz çok konuştuğumuz bir konu, çokta önemli. Bende şahsen yıllardır hayatımda olan bir şey sürdürülebilirlik. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. İyilikle alışveriş yapmalarını diliyorum" dedi.