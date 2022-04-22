Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine itiraza ret

İSTANBUL (DHA) - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının durmasına ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in üst mahkemeye yaptığı itiraz oy çokluğuyla reddedildi. Mahkeme Başkanı itirazın kabul edilmesi gerektiğini belirterek karara şerh düştü. Cemal Kaşıkçı davasının durma ve devredillmesi kararının kaldırılması için Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar tarafından İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunulmuştu. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, iki üye hakimin oy çokluğuyla itirazı reddetti.

"KARAR USUL VE YASAYA UYGUN"

Mahkeme kararında, 6706 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından verilmiş olan kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin uygun görülmesi kararının, "merkezi makamın takdir yetkisi kapsamında verilmiş bir karar olduğu ve mahkemelerinin bu kararı denetleme yetkisinin bulunmadığı" kaydedildi.

7 NİSAN'DAKİ DURUŞMADA DURMA KARARI VERİLMİŞTİ

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davanın, 7 Nisan 2022 tarihinde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine durmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine karar verilmişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel