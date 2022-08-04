Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüştü

Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüştü

KUALA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüştü.

 - Güncelleme:

KUALA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah'la ortak basın toplantısı öncesinde Malezya Parlamentosu'nda Başbakan İsmail Sabri Yakup'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stratejik ortağımız Malezya'nın Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüştük. Geçtiğimiz ay ülkemizi ziyareti sırasında aldığımız kararların takibini yaptık." ifadelerine yer verdi.

AA / İdris Sülün - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Malezya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title