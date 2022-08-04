Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüştü KUALA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüştü. KUALA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah'la ortak basın toplantısı öncesinde Malezya Parlamentosu'nda Başbakan İsmail Sabri Yakup'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stratejik ortağımız Malezya'nın Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüştük. Geçtiğimiz ay ülkemizi ziyareti sırasında aldığımız kararların takibini yaptık." ifadelerine yer verdi. Güncel AA / İdris Sülün Mevlüt Çavuşoğlu Malezya Güncel Haberler

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