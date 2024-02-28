Çankırı'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı

Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce şüpheli şahıslara yönelik kaçakçılık ve narkotik operasyonu düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 tüfek, 1 tabanca,1 şarjör, 3 bıçak, 0,86 gram sentetik uyuşturucu madde ve 5 sentetik hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca 19-25 Şubat'ta gerçekleştirilen faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı, 533 araç sürücüsüne 1 milyon 406 bin 458 lira para cezası uygulandı, 75 araç trafikten men edildi.