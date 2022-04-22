Çankırı'da girişimci kadınlara mikrokredi anlatıldı - Haberler

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Çankırı'da girişimci kadınlara mikrokredi anlatıldı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da girişimci kadınlara mikrokredi anlatıldı

Çankırı'da iş kurma fikri olan girişimci kadınlara mikrokredi hakkında bilgi verildi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da iş kurma fikri olan girişimci kadınlara mikrokredi hakkında bilgi verildi.

Çankırı Belediyesi Astarlızade Sahiba Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Mikrokredi Şube Başkanı Dilan Keloğlan tarafından iş kurma fikri ile kendi işinin patronu olmak isteyen girişimci kadınlara mikrokredi programı anlatıldı.

Keloğlanoğlu, kredi türleri, kimlerin kullanabileceği, geri ödemelerin nasıl yapılacağı, istihdam alanları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in eşi Betül Esen ile Belediye Meclis Üyeleri Özlem Demirci ve Merve Güldür Temeltaş da katıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Keloğlan, Çankırı, Güncel, Haberler

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