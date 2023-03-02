Canan Kaftancıoğlu: Hem Deprem Felaketini Hem de Bu Memleketin Başındaki Felaketi, 85 Milyonun Dayanışmasıyla Hep Birlikte Göndereceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, deprem bölgesi Hatay’ın Defne ilçesinde yardım gönüllüleriyle bir araya geldi. Kaftancıoğlu, “Yetkisi olanların, görevi olanların bu görevi yapmayacağı aşikâr. Evet büyük bir deprem felaketi geçirdik, ama bana sorarsınız memleketin başındaki en büyük felaket, şu anda ülkeyi yönetenler felaketi. Hem deprem felaketini hem de bu memleketin başındaki felaketi hep beraber, 85 milyonun dayanışmasıyla hep birlikte göndereceğiz. Bu konudaki kararlılığımız her geçen gün artıyor. Benim bir vatandaş olarak öfkem daha da katlanarak artıyor. Bu öfkeyi biz umuda çevirerek hep birlikte ve el birliğiyle bu sürecin üstesinden geleceğiz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, deprem bölgesi Hatay'ın Defne ilçesinde yardım gönüllüleriyle bir araya geldi. Kaftancıoğlu, "Yetkisi olanların, görevi olanların bu görevi yapmayacağı aşikar. Evet büyük bir deprem felaketi geçirdik, ama bana sorarsınız memleketin başındaki en büyük felaket, şu anda ülkeyi yönetenler felaketi. Hem deprem felaketini hem de bu memleketin başındaki felaketi hep beraber, 85 milyonun dayanışmasıyla hep birlikte göndereceğiz. Bu konudaki kararlılığımız her geçen gün artıyor. Benim bir vatandaş olarak öfkem daha da katlanarak artıyor. Bu öfkeyi biz umuda çevirerek hep birlikte ve el birliğiyle bu sürecin üstesinden geleceğiz" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki depremzedeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Kaftancıoğlu, bugün de Hatay'ın Defne ilçesinde yardım gönüllüleriyle bir araya geldi. Gönüllülerle sohbet eden Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"'BİR YILDA EVLERİ YAPARIZ' DİYE VAAT EDENLERİN, HALA ÇADIR İHTİYACINI BİLE KARŞILAYAMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

"Bu deprem şunu bir kez daha gösterdi ki bu ülke, feraseti olan 85 milyonu yönetebilme ferasetinde olmayanlara mahkumken yakalandığımız bir deprem oldu. Gerçekten vatandaşlarımızın, sizlerin, bütün siyasi partilerin, -yönettiğini zannedenler hariç- dayanışmasıyla birlikte yaraları sarmaya çalışıyoruz.

Yaklaşık bir haftadır deprem bölgesindeyim, bölgede güncellenen ihtiyaçlar, vatandaşın gerçekliği nedir ne değildir diye. Ama 'Bir yılda evleri yaparız' diye vaat eden, yalan söyleyenlerin, hala deprem bölgesinde en acil ihtiyaç olan çadır ihtiyacını bile karşılayamadığını görüyoruz. Çadır ihtiyacını karşılamak yerine satanlar, kendisini protesto eden ve kendilerini istifaya davet edenlerin -ki demokratik bir haktır istifaya davet etmek hükümetleri- gözaltına alındığı bir süreci de dün gece yaşadık. Bu bağlamda, 'Hükümet istifa' diyerek demokratik haklarını kullanan SOL Partili üyelerin ve yöneticilerin gözaltına alınmış olmasının akla ziyan olduğunu zaten biliyoruz ama bir kez daha, kabul edilemez olduğunu söyleyelim.

Bizler, vatandaşla dayanışmayı büyüterek, yetkisi olanların, işini yapmayanların vatandaşta yarattığı tahribatı, vatandaşın yanında olamama durumunu, gönüllü vatandaşlarımızla, belediyelerimizle ve bu sürece destek veren bütün belediyelerle birlikte çözmeye çalışıyoruz.

"HEM DEPREM FELAKETİNİ HEM DE BU MEMLEKETİN BAŞINDAKİ FELAKETİ, 85 MİLYONUN DAYANIŞMASIYLA HEP BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ"

Bugün 25'inci gün. Hatay'da vatandaşların acil ihtiyaçlarının hala, yetkisi olanlar tarafından çözülmediğini görüyoruz. Ne mutlu ki partiler, vatandaşlar, sivil inisiyatifler, daha öncesinde sorumluk alarak kurulmuş yapılar, halkın yanında olmaya, onların dertlerine derman olmaya çalışıyor. Ama merkezi bir planlama olmadan bizler, sadece ulaşabildiğimiz, bizlere ulaşan vatandaşlarımızın derdine derman oluyoruz. Bu plansız süreçlerden kaynaklı birtakım salgın hastalıklar da karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Umarım bu konuda yanılırım.

Yetkisi olanların, görevi olanların bu görevi yapmayacağı aşikar. Evet büyük bir deprem felaketi geçirdik, ama bana sorarsınız memleketin başındaki en büyük felaket, şu anda ülkeyi yönetenler felaketi. Hem deprem felaketini hem de bu memleketin başındaki felaketi, hep beraber, 85 milyonun dayanışmasıyla hep birlikte göndereceğiz. Bu konudaki kararlılığımız her geçen gün artıyor. Benim bir vatandaş olarak öfkem daha da katlanarak artıyor. Bu öfkeyi biz umuda çevirerek hep birlikte ve el birliğiyle bu sürecin üstesinden geleceğiz."