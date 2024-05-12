Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anneler Günü'nü kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ülkenin teminatı olan gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük görevi ve sorumluluğu üstlenen, toplumun temel yapı taşı olan aileyi bir arada tutan annelerin Anneler Günü'nü kutladığını bildirdi.

Vali Aktaş, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gösterdikleri üstün fedakarlık ve karşılıksız sevgileriyle çocukların erdemli, dürüst ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesini sağlayan annelerin, istikbalin, birlik ve beraberliğimin en büyük teminatı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Mutlu ve huzurlu bir toplumun tesis edilmesinde, sevgi ve şefkat dolu yürekleriyle önemli rol oynayan annelerimize karşı saygıda kusur etmemek ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek öncelikli görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin varlığı ve bütünlüğünü korumak uğruna evlatlarını şehit vermiş annelerimiz başta olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyor, sevgi ve saygıyla ellerinden öpüyorum."