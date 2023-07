Çanakkale'deki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde 2 farklı noktada başlayarak Kemel ve Yukarı Okçular köyüne sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangını, tedbir amaçlı boşaltılan Kemel köyünde takip eden Vali İlhami Aktaş, açıklamalarda bulundu. Aktaş, "Dün saat 16.30 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı yaklaşık 5 köyümüzü ve civarını etkileyen örtü yangınıyla başlayıp, daha sonra ormana sıçrayan bir orman yangını söz konusu oldu. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu anda kadar köylerimizden birisini vatandaşımızın can güvenliği açısından boşalttık. Vatandaşlarımızı il merkezinde kendilerine tahsis ettiğimiz tesislerimizde bu gece ağırlayacağız. Rüzgarın şu an itibariyle etkisini azaltmasıyla yangının ilerlemesi de yavaşlamış vaziyette. Tüm arkadaşlarımız, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Kızılay, sağlık ekiplerimiz, gönüllülerimiz yangının söndürülmesi için elinden gelen çabayı sarf etmektedirler. Havadan ve karadan müdahaleler devam etmekte. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale daha da artarak devam edecek. Yaralı ve can kaybımız yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel