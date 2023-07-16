Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki farklı noktada henüz nedeni belli olmayan bir şekilde orman yangını çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangın bölgesinde çalışmaları kontrol etti. Ekipler, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki farklı noktada henüz nedeni belli olmayan bir şekilde orman yangını çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki farklı noktada orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangın bölgesinde çalışmaları kontrol etti.

Ekipler, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.