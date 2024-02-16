Çanakkale'de Bağ Evinde İki Erkek Ölü Bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir bağ evinde gece yemek yiyip eğlenen iki erkek ölü olarak bulundu. Olayın sebebi olarak piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir bağ evinde iki erkek ölü bulundu.
Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkisindeki bağ evinde gece yemek yiyip eğlenen Tamer A. ve A.Ç'den haber alamayan yakınları, bu adrese geldi.
İki arkadaşı yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek öldükleri ihtimali üzerinde durulan Tamer A. ve A.Ç'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.