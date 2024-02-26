Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan 7 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Eceabat Balıkçı Barınağına emniyetle yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknede, Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde makine arızası meydana geldi.
Tekne, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen KIYEM-1 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Eceabat Balıkçı Barınağına emniyetle yanaştırıldı.