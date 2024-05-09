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Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan ve makineleri arızalanan özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından müdahale edilerek Çanakkale Marina'ya götürüldü. Teknenin kaptanı, durumu bildirerek yardım istemiş ve KEGM'ye ait hızlı tahlisiye botu sevk edilmiştir. Arızanın giderilmesi için tekne yedeklenerek marina'ya yanaştırılmıştır.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle Çanakkale Marina'ya götürüldü.

Boğazda seyir halindeki 10 metrelik "M.Aydoğan" isimli özel teknenin makineleri, Kilitbahir Kalesi önlerinde arızalandı.

Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

5 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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