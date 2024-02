Can Atalay'ın annesi ve avukatlarından açıklama

Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün milletvekilliği düşürülmüştü. Can Atalay'ın meslektaşlarından bir grup avukat Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Avukatlar adliye içerisinde toplanarak alkışlarla adliye önündeki alana yürüdü. Açıklamaya Atalay'ın annesi Şükran Atalay da katıldı.

Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay, "Can Atalay sorunun çözümü basittir. Karmaşık ve karışık yol ve yöntemlere hiç gerek yoktur. Çözüm hak ihlali kararının uygulanmasıdır. Diğer bütün yol arayışları durumu daha da çıkmaza sokma potansiyeli içermektedir, hukuku zorlamaktadır, sonuçları belirsizdir. Düşünülen yolların niyetleri hakkında birşey söylemeyeceğim. Ancak çözüm arayışı sözkonusu ise, Anayasa Mahkemesi hukuka uygun yolu göstermiştir. Meclis AYM kararına desteklerini göstermelidir" dedi. Açıklamaya katılan bazı avukatlarda Can Atalay'a destek açıklaması yaptı.