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Can Atalay'ın annesi ve avukatlarından açıklama

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Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay ve avukat arkadaşları İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Şükran Atalay, çözümün hak ihlali kararının uygulanması olduğunu belirtti.

MİLLETVEKİLLİĞİ düşürülen Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay ve Atalay'ın avukat arkadaşları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Anne Şükran Atalay, "Can Atalay sorununun çözümü basittir. Karmaşık ve karışık yol ve yöntemlere hiç gerek yoktur. Çözüm hak ihlali kararının uygulanmasıdır. Diğer yol arayışları durumu daha da çıkmaza sokma potansiyeli içermektedir" diye konuştu.

Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün milletvekilliği düşürülmüştü. Can Atalay'ın meslektaşlarından bir grup avukat Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Avukatlar adliye içerisinde toplanarak alkışlarla adliye önündeki alana yürüdü. Açıklamaya Atalay'ın annesi Şükran Atalay da katıldı.

Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay, "Can Atalay sorunun çözümü basittir. Karmaşık ve karışık yol ve yöntemlere hiç gerek yoktur. Çözüm hak ihlali kararının uygulanmasıdır. Diğer bütün yol arayışları durumu daha da çıkmaza sokma potansiyeli içermektedir, hukuku zorlamaktadır, sonuçları belirsizdir. Düşünülen yolların niyetleri hakkında birşey söylemeyeceğim. Ancak çözüm arayışı sözkonusu ise, Anayasa Mahkemesi hukuka uygun yolu göstermiştir. Meclis AYM kararına desteklerini göstermelidir" dedi. Açıklamaya katılan bazı avukatlarda Can Atalay'a destek açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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