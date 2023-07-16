Çamlıhemşin'de kaybolan 5 kişi bulundu
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Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada kaybolan 5 kişi, Jandarma ekipleri tarafından bulundu. Sağlık durumları iyi olan kişiler ilçe merkezine döndü.
Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada kaybolan 5 kişi bulundu.
Kale köyüne bağlı Çiçekli Yaylası'na gezmeye giden Ramazan Şimşek, Doğukan Civelek, İsmail Hakkı Turan, Recep Eyüpoğlu ve Berkay Aksoy, bir süre sonra aniden bastıran sis sebebiyle kayboldu.
Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Servisi'ni arayan grup, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 4 saat arazide yaptıkları çalışma sonucu gruba ulaştı.
Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 5 kişi, ilçe merkezine döndü.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel