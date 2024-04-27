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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını kınadı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "Sözde 'medeni-batılı' ülkeler, tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birini Filistin'de gerçekleştiren işgalci İsrail devletine sesini...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "Sözde 'medeni-batılı' ülkeler, tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birini Filistin'de gerçekleştiren işgalci İsrail devletine sesini çıkaramıyor olabilir. Biz, bu zulüm ve caniliğe karşı çıkıyoruz." açıklamasında bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanını Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "hadsiz açıklamasını" şiddetle kınadı.

Bakan Işıkhan, "Sözde 'medeni-batılı' ülkeler, tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birini Filistin'de gerçekleştiren işgalci İsrail devletine sesini çıkaramıyor olabilir. Biz, bu zulüm ve caniliğe karşı çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hak ve hakikatin sesi oluyoruz. Türkiye olarak buradayız. Filistin ve tüm mazlum coğrafyaların yanındayız. Kıydığınız masum canların hesabını insanlık ve tarih önünde vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vedat Işıkhan Filistin İsrail Güncel Haberler

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