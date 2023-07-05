Bursa'nın İnegöl ilçesinde Furkan G., çalınan motosikletini arkadaşlarından kurduğu ekiple, dedektif gibi iz sürerek buldu. Olayın ardından harekete geçen gençler, şüpheliyi tespit etti ve polise haber verdi. Polis ekipleri çalınan motosikleti buldu ve sahibine teslim etti.

Çalınan motosikletini arkadaşlarıyla buldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Furkan G., çalınan motosikletini arkadaşlarından kurduğu ekiple, dedektif gibi iz sürerek buldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Kurban Bayramı'nın 1. günü Yeni Mahalle'de bir evin bahçesinde meydana geldi. Furkan G.'ye ait 16 BDD 619 motosiklet, evinin önünden çalındı. Olayın ardından harekete geçen genç, arkadaşlarının desteği ile hırsızın peşine düştüler. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen gençler, şüpheliyi tespit ettiler. Takip sonucu Fatih Mahallesi Cemre sokakta bir evin bahçesine girdiğini fark eden gençler, polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri çalınan motosikleti buldular. Parçalanmak üzere bulunan motosiklet sahibine teslim edilirken, polis ekipleri şüpheli Durmuş S.'yi arıyor.