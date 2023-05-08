Büyükçekmece'de Depreme Dayanıksız Binalar Yıkıldı

Büyükçekmece'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 5 bloktan oluşan 28 daire, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri gözetiminde yıkıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Bu çalışmamızı 2 yıl içerisinde tamamlayarak olası büyük depremde yıkılabilecek bütün binaları yıkıp vatandaşın canını, malını kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Olası Marmara Depremi'ne karşı kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Büyükçekmece'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak; Atatürk Mahallesi'nde deprem güvenlik riski sıfır çıkan 4, Mimarsinan Mahallesi'nde ise 1 olmak üzere toplam 5 bloktan oluşan 28 daire yıkıldı.

Büyükçekmece'de kentsel dönüşümün bütün hızıyla devam ettiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, şöyle konuştu:

"BUGÜNE KADAR 40 BİNE YAKIN KONUT VE İŞ YERİNİ YENİLEDİK"

"Vatandaş, müteahhit, belediye üçgeninde bütün mevcut yapı stokunu, 2000 yılından önce yapılmış yapı stokunu eritmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz şehir merkezi düz bir arazidir. Sıvılaşmaya çok açık bir alandır. Sıvılaşma olabilecek bir alandır. Bu nedenle Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi'nin bir kısmını kapsayan bu bölgede yıkımları hızlandırdık. Bugüne kadar 40 bine yakın konut ve iş yerini yeniledik.

"OLASI BÜYÜK DEPREMDE YIKILABİLECEK BÜTÜN BİNALARI YIKIP VATANDAŞIN CANINI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve onun Deprem Daire Başkanlığı'nın desteğiyle bu çalışmamızı 2 yıl içerisinde tamamlayarak olası büyük depremde yıkılabilecek bütün binaları yıkıp vatandaşın canını, malını kurtarmaya çalışıyoruz. Bütün mesele bundan ibarettir. Bir başka husus da Büyükçekmece'de imar planı bekleyen bazı bölgelerimiz var. Pınarkent gibi, Tepecik'in bir başka bölgesi gibi şehrimizin içerisinde imar planı bekleyen bazı bölgelerin imar planlarını henüz Büyükşehir Meclisi'nden çıkartamadığımızdan dolayı o alanlarda gecikme olacaktır. Örneğin henüz Kumburgaz Sahili'nin 5000'lik revize imar planları yapılamadığı için bu bölgede henüz işlem yapamıyoruz ve bu bölge yapı stoku bakımından da İstanbul'un en tehlikeli bölgelerinden bir tanesidir. Çünkü tamamı sahilde kumun üzerine yapılmış. Denizden alınan kumlarla yapılmış."

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, yıkılan sitede yapılan tarama sonucunda deprem güvenlik oranın sıfır olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"D BLOĞUN DEPREM GÜVENLİK ORANI 0 ÇIKTI"

"Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde Yeşilay Sitesi'nin önündeyiz. Biz sitede D blokta hızlı bir tarama gerçekleştirmiştik. D bloğun deprem güvenlik oranı 0 çıktı. Ayrıca yine bu 0 çıkanları kendi içerisinde sınıflandırdığımızda en kritik grupta olan çökme ihtimali bulunan 318 binamızdan biriydi. O yüzden bugün buradayız. Binanın sonucunun 0 çıkmasıyla birlikte sitenin tamamında yenileme kararı alındı. Bu noktada da tabii ki mutluyuz. Sadece 1 blokta değil 24 bağımsız birimin 4 bloğun tamamında yenileme süreci başlamış durumda. İlçe belediyelerimiz bu noktada çok teşekkür ediyoruz. Hem Büyükçekmece Belediye Başkanı'mıza da. Biz özellikle 318 yapıyla ilgili süreci belediyelerle tam koordinasyon ve eşgüdüm halinde yürütüyoruz. Binaların tamamını takip ediyoruz. Büyük bir kısmında 6306 yasayla ilgili süreçler başlatıldı. Tebligatları yapıldı. Belli süreleri var yasanın uyguladığı. 60 günlük ve 90 günlük gibi. Bunları bekliyoruz. Devamında tahliye ve yıkım yenileme süreçleri başlayacak. Bizim bu 318 yapımız İstanbul'da toplam 25 ilçede bulunuyor. İlkini biz 6 Şubat yıkıcı depremlerden önce Avcılar'da yıkımını gerçekleştirmiştik, iki gün öncesinde. Devamında Kartal'da 1 binamızı yıktık. Bu binalardan biri güçlendirmeye tabi tutuldu. Bugün de burada 4 bloğun yıkımını gerçekleştireceğiz. Diğer ilçelerde dediğimiz gibi süreç devam ediyor. Çok yakından takip ediyoruz biz bu binaları. Hepsinin etap etap yıkımlarını gerçekleştireceğiz."