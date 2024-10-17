BURSA Yenişehir Havalimanı'ndan, Antalya ve Çukurova uçuşları başlıyor

BURSA Turizm Birliği, Sunexpress Havayolları'nın girişimleriyle Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan yapılacak iç ve dış hat uçuşları hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Sunexpress Havayolları Türkiye Satış Müdürü Murat Hatipoğlu, "En yüksek uçuş talebi gören Antalya'yı bir kere tamamen ayrı tutarak ilk planlamayı bu doğrultuda yaptık. 2'nci destinasyon olarak da Çukurova Havalimanı'nı planlamanıza dahil ettik" dedi.

Bursa Turizm Birliği, Sunexpress Havayolları'nın girişimleriyle, Bursa'nın Yenişehir Havalimanı'ndan başlayacak olan iç ve dış hat uçuşları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yenişehir Havalimanı'ndan Bursa- Antalya ve Bursa-Çukurova uçuşlarını tanıtıldığı toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayir, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Sunexpress Havayolları Türkiye Satış Müdürü Murat Hatipoğlu ile Yenişehir Havalimanı Müdürü Mustafa Bozkurt katıldı.

Toplantıda konuşan Sunexpress Havayolları Türkiye Satış Müdürü Murat Hatipoğlu,1989 yılından itibaren, turizmi destekleyerek Türkiye ekonomisine katkı sağlayıp, sanayi, endüstri ve ticari açılardan hareket oluşturmak için 35 yıldır misyonlarını başarıyla devam ettiklerini söyledi. "Taşıdığımız yolcu sayısı şu an için 12,5 milyon. Yıl sonuna kadar 15 milyonun üzerine çıkmayı planlıyoruz." diyen Hatipoğlu,"Taşadığımız yolcu sayısının yüzde 85'i yurt dışı yolcusudur. Yani özellikle Avrupa'dan getirdiğimiz misafirler ve turistlerle çok ciddi bir şekilde Türkiye turizmine katkı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Kalan yüzde 15'i Türkiye'de uçtuğumuz 32 uçuşlarıyla kapsamaktadır. 10 Kasım itibariyle başlayacağımız Antalya, Bursa ve Antalya'ya Çukurova Havalimanları uçuşlarını benzerliğiyle olan yurt içi uçuşlarımızdır. Şu anda yurt içinde otuz iki noktayı birbiriyle bağlıyoruz." dedi.

'ANTALYA VE ÇUKUROVA HAVALİMANINI PLANA DAHİL ETTİK'

Konuşmasında, Antalya ve Çukurova Havalimanı'nın plana dahil edildiğini söyleyen Hatipoğlu, "Bursa uçuşlarımızla ilgili ise 16 yıl önce uçtuğumuz Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır uçuşları şu anda yapılarak icra edilmekte. O yüzden de bu hatlara, yeni bir frekans koymanın pek bir anlam kazandırmayacağını düşünerek farklı destinasyonlar üzerinden çalıştık. Bu destinasyonlarda da en yüksek talebi gördüğü Antalya'yı bir kere tamamen ayrı tutarak ilk planlamayı bu doğrultuda yaptık. Sonrasında özellikle Gaziantep ile Çukurova Havalimanı arasında birazcık ikilemde kaldık. Hangisini acaba öncelikle başlatmak daha doğru olur diye. Daha sonrasında Çukurova Havalimanı'na karar vererek 2'nci destinasyon olarak da Çukurova Havalimanı'nı planlamanıza dahil ettik." dedi.

'ARTIK BURSA VE ANTALYA ARASINDA KONFORLU BİR SEYAHAT İMKANI SAĞLANACAK'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni eklenen iki tarifeli seferin Bursa adına önemli bir kazanım olduğunu açıklayıp, şunları söyledi:

"Lojistik ve kargo anlamında da havaalanının kullanılması önemli. Turizmin bel kemiği insan hareketliliğidir. Kesintisiz ulaşımın sağladığı rahatlık ve hız, her geçen gün daha da gerekli hale geliyor. Hava ulaşımı, bu hareketlilikte rakipsiz konumdadır. Araçla 10 saatte gideceğiniz bir yolu, hava yoluyla 1 saatte kat etmek mümkündür. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Adana ve Antalya'ya tarifeli uçuşların başlaması, kentimiz adına büyük bir mutluluk kaynağı. Artık Bursa ve Antalya arasında konforlu bir seyahat imkanı sağlanacak"

'DAHA ULAŞILABİLİR KENT OLMA YOLUNDA İLERLEYECEĞİZ'

Toplantıda konuşan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Biz tüm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarını, taleplerini daha iyiye taşımak için bir yol haritası oluşturuyoruz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde ulusal ve uluslararası fuarlarda kentimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Bursalılık bilincinin gelişmesini önemsiyoruz. Hepimiz gönül rahatlığıyla Bursalıyız diyebilmeli, Bursa'yı tanımalıyız. Bu büyülü şehri tanıtmak adına el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Geçmişten bugüne Bursa'nın tanıtılması adına çok çalışmalar yapıldı. Tarihi kimliğin ortaya çıkarıldığı restorasyon çalışmaları, turistik oteller yapıldı. Çok iyi şeyler yapıldı fakat elbette yetmez. Biz daha ileriye taşımak zorundayız. Kurucu akla sahip bir şehri temsil ediyoruz. Hak ettiğimiz yere gitmek için beraber hareket etmeliyiz. Biz bugün Antalya ve Çukurova destinasyonlarının tanıtılması için buradayız, bilgilendirmeler yapacağız. Çok yakın zamanda yurt dışı destinasyonlarda açılacak. Hızlı bir ivmeyle daha ulaşılabilir kent olma yolunda ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,