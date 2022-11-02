Bursa'da yanan tekstil fabrikasında soğutma çalışması devam ediyor

Bursa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına devam ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekipler, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasındaki yangını tamamen söndürebilmek için çalışma yürütüyor.

Dumanı gökyüzünü kaplayan yangınla ilgili soğutma çalışmasına arazözlerin yanı sıra havadan helikopterle destek sağlanmaya başlandı.

Aynı yerleşkedeki Bursa Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ise "Dünya Otomotiv Buluşmaları"nın tanıtım toplantısı öncesi yangınla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Durmaz, firma sahiplerine ve çalışanlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Alevlere kısa sürede müdahale edildiğini, çevre illerden ekiplerin geldiğini belirten Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkesir, Adapazarı, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Çınarcık, Orman Genel Müdürlüğü ve Yalova Kimya'dan yangına müdahale için ekipler yardıma gelmiş. 'Yalova Kimya'nın kulesi 52 metre yüksekliğinde olduğu için çok faydasını gördük' diyor arkadaşlar. Komşu OSB'lerden imkanları olanlar gönderdiler, İstanbul'dan gelenler oldu. Toplam 300 araç, şoförler, bir de personeller aşağı yukarı 1000 kişi orada müdahale etti, etmeye çalıştı. Ham maddeleri petrokimya olduğu için yangını durduramıyorsunuz. Şu an yine içten içten yanıyor. Alev yok belki ama orada kalan malzemeler yanıyor."

Durmaz, can kaybının, yaralanmanın yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu ifade etti.

Alevlerin çevre fabrikalara sıçramasından endişe ettiklerini anlatan Durmaz, ekiplerin yoğun çabasıyla bunun önlendiğini sözlerine ekledi.