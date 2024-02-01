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Bursa'da park halindeki otobüs yandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otobüsün çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otobüs yandı.

Veysel Karani Mahallesi Vize Sokak'ta otobüs park alanındaki 34 HMN 156 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede otobüsün tamamını saran alevlere Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, park alanındaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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