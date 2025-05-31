Bursa'da Kuyumcuda Hırsızlık: Güvenlik Kameraları Kayda Aldı

Bursa'da Kuyumcuda Hırsızlık: Güvenlik Kameraları Kayda Aldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki kuyumcu, altın alma bahanesiyle dükkana giren bir kadının bilekliği çalmasını güvenlik kameralarıyla kaydetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

BURSA'da, kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle gelen şüpheli, vitrinde asılı olan bilekliği elinde saklayıp, çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren kadın, bir süre bekledikten sonra fiyatını sorduğu bilekliği vitrinden alıp, avucunda sakladı. Daha sonra kuyumcudaki koltuğa oturan şüpheli, yanında getirdiği poşete, bilekliği koydu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri sahibinin şikayetiyle inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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