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Bursa'da kaçan koyunlar dron ile bulundu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bahçe çitlerinden kaçan 10 koyun, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak bulundu.

Bursa'da bahçe çitlerindeki aralıktan kaçan koyunlar, jandarma ekiplerince dron ile bulundu.

Osmangazi ilçesi kırsal Dürdane Mahallesi'nde 46 yaşındaki E.U, bahçesinden kaçan 10 koyununun kaybolduğunu bildirdi.

Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı ve JÖH Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından dron kullanılarak yürütülen çalışma sonucu koyunlar, Dervişharmanı mevkisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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