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Bursa'da Kaçak Silah İmalatı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bursa'da kurusıkı tabancaları atış kabiliyeti kazandırarak satan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

Bursa'da, kaçak silah imal ederek sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kurusıkı tabancaların namlusunu açıp atış kabiliyeti kazandırdıktan sonra satan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi tamamlayan polis ekipleri, şüpheliler Ö.A. ve M.A'nın Bursa Osmangazi ilçesindeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda fişek ve şarjör, 9 işlem görmüş kurusıkı namlusu, matkap ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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