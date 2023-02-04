BURSA'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 5 ÖLÜ, 1 YARALI

BURSA'daki akrabalarının düğününe katılmak için Çanakkale'den yola çıkan 6 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza öğlen saatlerinde Karacabey ilçesi Çanakkale- Bursa karayolu Tophisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa'daki akrabalarının düğün törenine ailesiyle birlikte katılmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinden yola çıkan Şuayip Giren (25) yönetimindeki 26 KD 523 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücü Giren'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak bariyerleri aştı, karşı şeritten gelen İsmail A. yönetimindeki 55 AGY 226 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Şuayip Giren ile otomobilde bulunan Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşref Giren (61), Hatice Giren (57) ve Yavuz Selim Mert (4) araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası ikinci kazayı önlemek için yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından araç içerisinde sıkışanları çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Şerife Mert, Hacer Mert, Eşref Giren, Hatice Giren'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Yavuz Selim Mert ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Şuayip Giren'in ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)