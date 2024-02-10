Bursa'da Dini Nikahla Yaşadığı Kadının Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

Osmangazi Mahallesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'taki bir evde birlikte yaşayan Erol Kutlu (38) ile H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kutlu, H.D'nin oğlu E.D. (15) tarafından göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kutlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli E.D'nin polisteki işlemleri sürüyor.