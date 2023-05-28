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Bursa'da Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Bursa'da Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Güncel Haberler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Murat Tok'un cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırca Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, yerde yatan kişinin Murat Tok (43) olduğu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Murat Tok'un cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Bursa Adli Tıp Kurumu Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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