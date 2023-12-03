Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da Balkonun Çökmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Balkonun Çökmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

3 Aralık 2023 02:28 Son Güncelleme: 02:30 Abone Ol

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın balkonunun çökmesi sonucu 6. kattan düşen Muzaffer Gümüş hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.