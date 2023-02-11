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Bursa'da atıl durumdaki 150 dairelik lojman depremzedeler için onarılacak

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Bursa'da atıl durumdaki 150 dairelik lojman depremzedeler için onarılacak

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan atıl durumdaki 150 dairelik lojmanın depremzedelere tahsisi için tadilata başlandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan atıl durumdaki 150 dairelik lojmanın depremzedelere tahsisi için tadilata başlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenlere destekler sürüyor.

Orhaneli ilçesinde bir dönem Türkiye Kömür İşletmelerine tahsis edilen ancak 2015'ten itibaren kullanılmayan 150 dairelik lojmanın, Orhaneli Belediyesi öncülüğünde depremde evleri zarar görenlere tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Bazı eksiklikleri bulunan lojmandaki tadilat çalışmalarının başladığı ve 15-20 güne oturulabilir hale getirileceği bildirildi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EÜAŞ Bursa Ovaakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali yetkilileri ve hayırseverlerimiz tarafından yaptırılıp AFAD'a teslim edilecektir. Birçok aileye yuva olacak bu alan ilçemize hayırlı olsun. Yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Güneydoğu Anadolu Orhaneli Akdeniz Bursa Güncel Haberler

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