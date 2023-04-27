Bursa'da 26 milyon liralık telefonla dolandırıcılık davasında 6 sanık yargılanıyor

Bursa'da, telefon dolandırıcılığı yöntemiyle kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları kişinin 400 bin avro ve 1979 Cumhuriyet altınını aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 6 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da, telefon dolandırıcılığı yöntemiyle kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları kişinin 400 bin avro ve 1979 Cumhuriyet altınını aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 6 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, haklarında "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklardan Abdulhakim L, Ahmet L, İlyas D. ve Funda G. ile mağdur Ahmet T.T. (77) ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka bir dolandırıcılık dosyasından tutuklu Mehmet S.G'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdiği duruşmada, diğer tutuklu sanık Mehmet Emin K. katılmadı.

Mahkeme heyetince iki kişinin tanık olarak dinlenildiği celsede söz verilen Ahmet T.T, soruşturmanın derinleştirilmesini talep etti.

Mağdur olduğunu öne süren sanık Abdulhakim L, "Bakmakla yükümlü olduğum ailem vardı. Ailem afet bölgesindedir. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanık Ahmet L. ise diğer sanık Mehmet Emin K'yi suçlayarak, "Olay tarihinde kendisi beni aradı, ihale evrakı olduğunu söyledi. Ben bu çantada para olduğunu bilseydim bankamatikten para çekip taksiciye vermezdim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tanık olması gerektiğini ve sadece şoförlük yaptığını ileri süren Funda G. de tahliyesini istedi.

Mehmet S.G. de olayla bağlantısı olmadığını iddia ederek, "Ailem afet bölgesindedir. Ben de çok mağdurum. Bir önceki mahkemede de taksici dinlendiğinde, beni tanımadığını beyan etmişti. Tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık İlyas D. de tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Funda G'nin tahliyesine, diğer 5 sanığın tutukluluğunun devamına ve mütalaa hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Nilüfer ilçesinde yaşayan Ahmet T.T'yi geçen yıl haziran ayında telefonla arayan kişiler, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp kandırarak para ve altınlarını istemişti.

Ahmet T.T. ile telefonla iletişim kurmaya devam ederek operasyon yapıldığını öne süren ve ayrı tarihlerde güncel değeri 26 milyon lira civarında olan 400 bin avro ile 1979 Cumhuriyet altınını elden teslim almıştı.

Kardeşinin uyarısı üzerine dolandırdığını fark eden Ahmet T.T'nin şikayeti doğrultusunda harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalanmıştı.

Gözaltına alınan bu kişiler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.