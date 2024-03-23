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Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlılara Destek Projeleri Hayata Geçiriyor

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yaşlı vatandaşlar için "Evde Destek Projesi" ve "Hasta Yakınları Konuk Evi", engelli vatandaşlar için de "Mola Evi" ve "Gündüzlü Bakımevi" gibi projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Aktaş, yaptığı açıklamada, sosyal ve sağlık hizmetleriyle, insanı merkeze alan anlayışla, bu dönem engellilere, ailelere, yaşlılara, gençlere kısaca tüm Bursalılara dokunduklarını belirtti.

Yeni dönemde de onlar için çalışacaklarını vurgulayan Aktaş, "Bu dönem özellikle farklı kesimler için hazırladığımız destek paketlerimizle bu alandaki çalışmalarımızı üst seviyeye taşıyoruz. Özellikle belirli hastalıkları olan ve evde bakım ihtiyaçları olan yaşlılarımıza hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için evlerinde ihtiyaç duydukları basit onarımlar için mobil ekiplerimizle onların yanlarında olacağız. 'Evde Destek Projesi' ile kimsesi olmayan yaşlılarımızın temizlikten ev tamiratlarına kadar birçok konuda yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.

Alinur Aktaş, özellikle uzun süre tedavi gerektiren hastalıklarda hasta yakınlarına yönelik "Hasta Yakınları Konuk Evi" projesini de Bursa Şehir Hastanesi bölgesinde hayata geçireceklerini duyurdu.

Ayrıca "Mola Evi" adını verdikleri projeyle, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşları gün boyunca en iyi şekilde misafir edeceklerini aktaran Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu sayede ailelerine de günlük acil işleriyle alakalı zaman kazandırmış olacağız. Mola Evi dediğimiz ruhsal, duygusal, zihinsel ve bedensel engelli gündüzlü bakım merkezinde sanat atölyeleri, sinema ve drama benzeri etkinlik odası, kütüphane, kuaför standının bulunduğu bakım merkezi yer alacak. Ayrıca özel gereksinimli bireylerin eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik çalışmaların yürütüleceği sosyal yaşam merkezi oluşturulacak. Tüm bunların yanında Alzheimer ve otizm gündüzlü bakımevi projesini hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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