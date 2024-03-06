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Bursa Büyükşehir Belediyesi 533 Amatör Spor Kulübüne 8 Milyon Lira Nakdi Yardım Yaptı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine toplam 8 milyon lira nakdi yardımda bulundu. Kulüpler bu desteği spor sahası kazandırılması, malzeme desteği sağlanması ve spora teşvik amacıyla kullanabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 533 amatör spor kulübüne toplam 8 milyon lira nakdi yardımda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, amatör kulüpler bu desteği, spor sahası kazandırılması, malzeme desteği sağlanması ve spora teşvik amacıyla kullanabilecek.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Töreni"nde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da sadece futbolda değil farklı branşlarda da çalışmalar yapan kulüp ve sporcuların olduğunu hatırlattı.

Aktaş, çocukların sporla büyümesini arzuladıklarını, Büyükşehir Belediyespor bünyesinde de 26 branşta hizmet verildiğini anlatarak, "Spor anlamında belki tek gönül yaramız Bursaspor. Ben de Bursaspor'un bu halde olmasını arzu etmiyorum ama aslan düştüğü yerden kalkar. Allah'ın izniyle Bursaspor'u en kısa zamanda şehir olarak ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu ve yüzlerce amatör spor kulübü olan Bursa'ya birçok spor sahaları ile tesisler kazandırdıklarını belirten Aktaş, "Bursaspor burada yaşayamayacaksa nerede yaşayacak. Amatör sporların bu manada Bursaspor'u tetikleyici bir görevi olacaktır. Geçen sene 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon lira nakdi destek sağladık. Bu sene 533 kulübümüze toplam 8 milyon lira dağıtacağız. Tüm kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç da Bursa'da 700'e yakın amatör kulüp bulunduğunu ifade ederek, 22 bin lisanslı sporcunun kentte faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Aktaş ve protokol üyeleri tarafından amatör spor kulüplerine temsili destek çekleri teslim edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca eski futbolcular Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve İbrahim Yattara'nın katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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