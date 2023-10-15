Burhaniye'de Sabah Namazı Buluşmaları Başladı

Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün 3 yıl önce başlattığı ve yaz aylarında ara verilen Sabah Namazı Buluşmalarının bu yılki bölümü başladı. 2 haftadan beri Mehmet Kocaatlı Camii'nde düzenlenen buluşmaların üçüncüsü Ören Camii'nde yapıldı.

Ören Camii'nde toplanan cemaate sabah namazını Müftü Mustafa Ali Işık kıldırırken, tekbirler getirildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Müftü Mustafa Ali Işık, Filistinli Müslümanlar için dua yaptı. Sabah namazı buluşmasına çocuklar da katıldı. Programın ardından caminin yakınındaki bir lokantaya giden vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Çorba servisi, Ören Cami İmamı Kadir Özdemir ve cami cemaati tarafından yapıldı. Etkinliğe katılan Müftü Mustafa Ali Işık ve cami cemaati, Ören Cami İmamı Kadir Özdemir'e teşekkür etti. İlginin iyi olduğunu anlatan Burhaniye Müftüsü Mustafa Ali Işık, "İlçemizde Sabah Namazı Buluşmalarının bu hafta üçüncüsü oldu. Şükürler olsun. Teveccüh fazlaydı. Güzeldi. İnşallah, bunu daha da artıracağız. Bugün bir konumuzu seçtik. Filistin'deki kardeşlerimize dua ettik. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Sağlık, sıhhat afiyet içerinde inancımıza uygun bir hayat ile razı olduğu bir hayatı Rabbim bize yaşatmayı nasip eylesin" dedi. Cami cemaatinden Bakır Aktürk de, "Bugün camimizde görevimiz vardı. Görevimizi bitirdik. Duamızı yaptık. Ondan sonra da gelip çorbamızı içtik. Allah, razı olsun, yapanlardan, yaptıranlardan. Yiyenlere de afiyet olsun" diye konuştu.

Katılımcılara teşekkür eden Ören Cami İmamı Kadir Özdemir ise, "Bugün cemaatimiz bize davetliydi. Ören Camimizi şereflendirdiler. Allah, hepsinden razı olsun. Hem toplu namazımızı kıldık. Daha sonra da ikramlarda bulunduk. Rabbim, kabul eylesin inşallah. Bu güzelliğin devamını bütün arkadaşlardan da bekliyoruz. İnşallah, Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - BALIKESİR