Burhanettin Bulut: "Adana'nın Kozan İlçesinde Konuşacak Esnaf Bulamıyoruz.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Adana’nın Kozan ilçesindeyiz. Esnaf dolaşıyoruz ancak konuşacak esnaf bulamıyoruz. İş yerlerinin çoğu kapanmış durumda, üç esnaftan bir tanesi iş yerini kapatmış, esnaf iş yerini kapatıyorsa çiftçinin hali nedir, işçinin hali nedir, memurun hali nedir? Vah ülkemin haline ekonomiyi darmadağın etmiş durumdalar. Vatandaşımız 3 kuruşa muhtaç hale gelmiş durumda. Türkiye’yi AKP iktidarının getirdiği son durum bu” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Adana'nın Kozan ilçesindeyiz. Esnaf dolaşıyoruz ancak konuşacak esnaf bulamıyoruz. İş yerlerinin çoğu kapanmış durumda, üç esnaftan bir tanesi iş yerini kapatmış, esnaf iş yerini kapatıyorsa çiftçinin hali nedir, işçinin hali nedir, memurun hali nedir? Vah ülkemin haline ekonomiyi darmadağın etmiş durumdalar. Vatandaşımız 3 kuruşa muhtaç hale gelmiş durumda. Türkiye'yi AKP iktidarının getirdiği son durum bu" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, seçim çalışmaları için gittiği Adana'nın Kozan ilçesinde kepenk kapatan boş dükkanlarla karşılaştı. Bulut, şunları söyledi:

"ÜÇ ESNAFTAN BİR TANESİ İŞ YERİNİ KAPATMIŞ"

"Adana'nın Kozan ilçesindeyiz, burası ana cadde. Esnaf dolaşıyoruz. Seçim bu adettendir insanlara hem partimizi anlatıyoruz. Hem yapacaklarımızı anlatıyoruz hem oy istiyoruz. Ancak konuşacak esnaf bulamıyoruz. Gördüğünüz gibi iş yerlere çoğu kapanmış durumda, üç esnaftan bir tanesi iş yerini kapatmış, esnaf iş yerini kapatıyorsa çiftçinin hali nedir, işçinin hali nedir, memurun hali nedir? Vah ülkemin haline ekonomiyi darmadağın etmiş durumdalar. Vatandaşımız 3 kuruşa muhtaç hale gelmiş durumda"

"TÜRKİYE'Yİ AKP İKTİDARININ GETİRDİĞİ SON DURUM BU"

Kepenk kapatan bir iş yerinin önünden seslenen Bulut, şöyle konuştu:

"Adana Kozan'da sokakları dolaştığımızda her üç iş yerinden bir tanesi kapanmış durumda, arkadaki iş yeri de aynı şekilde. Vatandaş iş yerine gidecek para bulamıyor. Esnaf da elindeki malları satacak müşteri bulamıyor. Hal böyle olunca iş yerleri tek tek kapanmaya başladı. Bu Türkiye'deki ekonominin en temel göstergesi şayet bir şehirde esnaf kepenk indirmişse, iş yerini kapatmışsa, orada ekonomi batmış demektir. Türkiye'yi AKP iktidarının getirdiği son durum bu"