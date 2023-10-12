Burdur'da okul ve yurt çevresinde güvenlik denetimi yapıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde jandarma ekipleri, okul ve yurt çevresinde denetimler düzenleyerek öğrencilerin güvenliğini sağladı. Denetimlerde 410 şahıs ve 134 araç kontrol edildi. Öğrencilere uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde jandarma ekipleri, okul ve yurt çevresinde denetimler düzenleyerek öğrencilerin güvenliğini sağladı.

Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölhisar Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Gölhisar Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu çevresinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere 6 jandarma asayiş timi, 2 trafik jandarma timi, 1 olay yeri inceleme timi ve 1 uyuşturucu madde arama köpeği unsuru olmak üzere toplam 28 personel katıldı.

Denetimlerde 410 şahıs ve 134 araç kontrol edildi. Öğrencilerin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle temas etmemesi için bilgilendirmeler yapıldı. - BURDUR