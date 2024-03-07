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Burdur'da Drift Yapan Sürücülere Yüksek Cezalar Verildi

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Burdur'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye drift yapmaktan toplamda 64 bin 466 lira ceza kesildi. Bir sürücünün ehliyetine el konuldu.

Burdur'da araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi Mehmet Kaya Caddesi ile Konak Mahallesi'ndeki pazar yerinde drift yapan iki sürücüyü tespit etti.

Sürücülere "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenini çekip aracı ani olarak kendi etrafında döndürülmesi" ihlali yaptıkları gerekçesiyle toplamda 64 bin 466 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücülerden birinin ehliyetine el konuldu. Sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Drift görüntüleri de emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntülerde bir otomobilin kavşağa drift yaparak girdiği ve kendi etrafında dönmeye devam ettiği sırada polis aracını görünce uzaklaşmaya çalıştığı yer aldı. Diğer otomobilin de pazar yerinde defalarca kendi etrafında döndüğü görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Burdur Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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