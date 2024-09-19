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Bülent Tüfenkci, Kayseri Serbest Bölge'yi Ziyaret Etti

Bülent Tüfenkci, Kayseri Serbest Bölge'yi Ziyaret Etti
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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kayseri Serbest Bölge'nin istihdam ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere ziyaret etti. Kayseri'nin sanayi ve ihracat potansiyelini vurgulayan Tüfenkci, burada üretilenlerin Türkiye'ye büyük katkı sağladığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kayseri Serbest Bölge'yi ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tüfenkci'ye Kayseri Serbest Bölge'yi gezdirerek, istihdam ve ticari faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette açıklama yapan Tüfenkci, Kayseri'nin, sanayi alanında Türkiye'nin önemli kentlerinden olduğunu belirtti.

Kayseri'nin ürettikleri ile Türkiye'ye katma değer katan ve cari açığı azaltan bir il olduğunu aktaran Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bugün Kayseri Serbest Bölge'yi gezme fırsatımız oldu. Burada üretim yapan ve ihracat gerçekleştiren firmalarımızın şevkinin artırması bakımından yaptıkları çalışmalar için kendilerine ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu durum, daha fazla yatırımcının buraya olan ilgisini gösteriyor ve onları cezbediyor. Dolayısıyla buradaki her yatırımcının Türkiye'ye bir değer kazandırdığını ve cari açığımızı azaltma noktasında bir katkı sağladığını göstermesi açısından da önemli. Önümüzdeki günlerin daha güzel olacağına inanıyorum."

Palancıoğlu da Kayseri Serbest Bölge'de Kayseri ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sunduklarını aktaran Palancıoğlu, "3,5 yıldır burada yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyorum. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve yönetim kurulu üyelerimiz ile büyük hizmetler gerçekleştirdik. Burada Kayseri'nin ihracatının yüzde 25'i gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra burada 6 binin üzerinde istihdam söz konusu. Her geçen gün Türkiye'nin en büyük alanına sahip serbest bölgesi olarak Kayseri Serbest Bölge, hem Kayseri'ye hem de Türkiye'ye ihracat konusunda büyük destek sağlıyor. İnşallah bundan sonra daha da güzel hizmetler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

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