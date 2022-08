Bülent Kuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti Yıkılmamıştır. Tekrar Devralacağız 100. Yılında. Tekrar Ayağa Kalkacağız. Buna İnanın'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Edremit'te; "Türkiye Cumhuriyeti dimdik yıkılmamıştır. Milletin iradesi ile önümüzdeki yıl tekrar devralacağız, 100. yılında. Tekrar ayağa kalkacağız. Buna inanın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 5. Edremit Kitap Fuarı'nda, "İkinci Yüzyıl Öncesi Türkiye ve Ortadoğu" başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Kuşoğlu, burada şunları söyledi:

"Bu para çıkışını durdurmak için ne yapıyorlar, döviz kaçıyor, kaçınca pahalanıyor. Bunu durdurmak için ne yaptılar? KKM, Kur korumalı bir döviz hesabı çıkardılar. Buna göre bankaya döviz yatırıyorsunuz. Bu, banka tarafından yüzde 14-17 oranında faiz alıyor. Ama geri kalan kur artışı tümüyle Hazine tarafından ya da Merkez Bankası tarafından karşılanıyor. Bu politikanın yükü, ilk beş ayda 64 küsür milyar lira. Yıl sonuna kadar bunun 150-200 milyarı bulacağını tahmin ediyoruz. Çok büyük bir para bu.

Bu hükümet, bazı şeyleri yapabilmek için yoksuldan, vatandaştan alıyor; bu kur korumalı hesabı olan birkaç yüz bin kişi var, onlara veriyor. Bu tabii çok büyük bir adaletsizlik. Dünyada hiçbir hükümet, hiçbir iktidar, bunu yapmaz. Böyle saçma bir politika olmaz ama bu yapılıyor maalesef. Bu kur artışını, döviz kaçışını, döviz yükselişini durdurabilmek için bunu yapıyorlar.

Biz bunları halleder miyiz? Hallederiz. Hiç şüpheniz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti bunları halledecek kurumlara, kadroya, inanca sahiptir. Milletin iradesiyle önümüzdeki yıl tekrar devralacağız.

İlk defa Türkiye, dış borcu 1854'te almışız, Abdülmecit zamanında. 1854'te dış borç alınmış İngiltere'den; 1881'de Abdulhamit zamanında, çok övüyorlar ya, Duyun-u Umumiye ilan ediliyor. Yani İngiltere, İtalya gibi ülkeler; geliyorlar Türkiye'de bir teşkilat kuruyorlar, Türkiye'deki vergileri onlar alıyor. Vergi bir ülkenin egemenliğidir, bağımsızlığıdır. Yani egemenliğinizi, bağımsızlığınızı almış; vergileri onlar toplamış. Bir anlamda devlet yok olmuş, devlete ortak olmuşlar.

1928'de Duyun-u Umumiye, resmi olarak feshedilmiş, Atatürk tarafından, çok şükür. ve Lozan'da ağırlıklı olarak bu Osmanlı borçları bize kalmış. 1930 ile 1954 arasında bunları ödemişiz. 1854 yılında aldığımız ilk dış borcu, 1954'te bitirmişiz. 100 yılda. 100 yılda bu borcu bitirmişiz. 100 yılda da o emperyalistleri çökerteceğiz, bundan sonraki 100 yılda da bunu başaracağız.

Bütün oyunlara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır, yıkılmamıştır. Sizin azminizle, milletin iradesi ile de önümüzdeki yıl tekrar devralacağız, 100. yılında. Tekrar bu millet iradesi bizimle beraber olacak ve tekrar ayağa kalkacağız. Buna inanın."

ORTAYLI: "ASIL HEDEFİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Binlerce kişinin katıldığı 5. Edremit Kitap Fuarı'nda 'İnsan geleceğini nasıl kurar' başlıklı söyleşide konuşan Prof. İlber Ortaylı, gençlere; "Üniversite sınavında rastgele seçim yapmayın, istemediğiniz bölüme kayıt olmayın" dedi. Ortaylı, "Asıl hedefinizden asla vazgeçmeyin, her zaman ikinci bir yol olduğunu unutmayın, şartlar ne olursa olsun farklı yerleri gezin, yurtdışına çıkın" dedi. ODTÜ öğrencisi Birsen Temir Saraç'ın yönettiği söyleşide İlber Ortaylı şunları söyledi:

"Türkler seçim yapamıyor, üniversite bitirmek tek başına bir şey ifade etmiyor, gelişme için üç kuşak üniversite bitirmeli. Google'de arama yaparken Türkçe dışında diğer dillere de bakın, farkı göreceksiniz… Uzak geçmişte 25 kişilik köylerde bile 25 kişilik tiyatrolar varken bugün büyük kentlerde bile tiyatro yok. Mutlu bir toplum yaratmak istiyorsanız, sabah kahvaltısını hazırlayamayacağınız, akşam yarım saat ayıramayacağınız çocukları doğurmayın. Çocuklarınıza pahallı papuçtan önce sevgi veriniz. Herkes kendi talihinin mimarıdır. Yaşadıkları, an be an insanı oluşturur ve arkasında bıraktıkları, farkına varmadan önüne geçer. Ben politikayla ilgilenmem saçmalığını bırakın ve yurdunuzun tarihi ve dış politikasıyla ilgilenin çünkü o sizinle ilgileniyor… Bu tür fuarlar önemli, Edremit zengin bir kazaydı ama bu tür etkinlikler yapmıyordu, şimdi Edremit Kitap Fuarı gibi böyle bir etkinlik yapıp, böylesine çok büyük kalabalıklara ulaşmak önemli."

Edremit Kitap Fuarı 21 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.