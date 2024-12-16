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Buğday Tanesi Filmi, Uluslararası Başarılar ile Gündemden Düşmüyor

Buğday Tanesi Filmi, Uluslararası Başarılar ile Gündemden Düşmüyor
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Bebekken geçirdiği kaza sonucu yanıklar ve el kaybı yaşayan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' filmi, Nijerya'da En İyi Uluslararası Film ödülü kazanarak büyük ilgi gördü. Film, Türkiye'de 40 milyon izleyiciye ulaştı ve sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekti.

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunda kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan Buğday Tanesi filmi, uluslararası başarılarıyla gündemde yer alıyor.

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Kutsi, Deniz Arna ve Erkan Bektaş'ın başlıca rollerini paylaştığı film son olarak Nijerya'da düzenlenen Imo Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Uluslararası Film" ödülüne layık görüldü.

Filmde hayatı anlatılan AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin gösterime girdiği günden bu yana Türkiye'de yaklaşık 40 milyon izleyiciye ulaştığını belirterek, "Filmimize, hem dijital platform Netflix hem TRT hem TRT Kürdi hem TRT AVAZ hem de bütün kanallarımız sahip çıktı. Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ile EBA'da, okullarımızda 20 milyona yakın öğrencimiz, 2 milyona yakın öğretmenimiz izledi." dedi.

Bayram, Türk Hava Yolları'na bağlı uçak seferleri ile hızlı tren seferlerinde filmin izletildiğini ve çok büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İnsanların umuda ihtiyacı var. Engelliler için umut, engelli olmayanlar için empati ve motivasyon projesi oldu, dünyada ciddi ses getirdi." diye konuştu.

"Ülkem adına mutluyum"

Senaryosunu Volkan Kapkın'ın yazdığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği ve müziklerini Yıldıray Gürgen'in yaptığı filmin sosyal sorumluluk açısından da ayrı bir değer taşıdığını vurgulayan Serkan Bayram, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkem adına mutluyum. Frankurt, Paris, İtalya gibi birçok yerden ödül almıştım. Bir ay içinde de Hindistan Bollywood ve Nevada'daki da Uluslararası Film festivallerinden en iyi film ödülünü aldık. Dün de yine Nijerya'da 764 filmin içinde Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ödülünün sahibi oldu Buğday Tanesi filmimiz. Yine birçok ülkeden ve yabancı ülkelerdeki üniversitelerden konuşmacı olarak davetler geliyor. Çünkü filmimiz, sosyal sorumluluk projesi oldu, bir filmden öte hale geldi. İnsanlığın da ihtiyacı var. Malum, savaşlar, depremler, pandemiler, insanlar ölüyor, engelli kalıyor. Bu engellilerin tutunması açısından çok önem arz ediyor."

Serkan Bayram, "Buğday Tanesi filminin misyonu da bu tip projelerle insanların ihtiyacına cevap vermek. Bir de kendimizi aynada göstererek insanlara umut olmak." değerlendirmesini yaptı.

Buğday Tanesi filminin ikincisini yapmak için Hollywood'dan teklif aldıklarını aktaran Bayram, "Hollywood'dan yönetmenler aradı ama ben şu an beklemedeyim." dedi.

"Türkiye Yüzyılı'nda bu sessiz devrimi taçlandıralım"

Engelli haklarına ilişkin çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada BM bünyesinde çocuk hakları var UNICEF, kadın hakları var UNWOMAN, ama engelli hakları merkezi yok. Dünyada 1,5 milyar engelli var, 'Gelin, BM çatısı altında engelli hakları merkezini Türkiye'de İstanbul'da kuralım' dedim. Hakikaten buna genel sekreterler ve ülkeler çok ciddi destek verdi. Şu an Dışişleri Bakanlığımız, büyükelçiliğimiz de bu işi sahiplendi. Güzel gidiyor. Türkiye bunda mihmandar olacak."

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti hükümetleri döneminde engelli haklarında devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirterek, "Engelli kaymakam, vali, büyükelçi, bakan ve hatta bir engelli bakanlığı kurulmasını öneriyorum. Türkiye Yüzyılı'nda bu sessiz devrimi taçlandıralım." diye konuştu.

Engellilere yönelik yaptıkları çalışmaları da anlatan Bayram, özellikle 6 Şubat depremleri nedeniyle engelli kalan çocukların da arasında bulunduğu engellilere protez desteği sağladıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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