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Brüksel'de Anadolu simgelerinin dijitalle buluştuğu sergi açıldı

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Anadolu simgelerinin dijitalle buluştuğu 'The Dance of Symbols' isimli sergi açıldı. Sergide, Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Shusha'nın ürettiği dijital eserler sergilendi. Türk motifli ipek şallar, Shusha'nın müzik ve artırılmış gerçekliğiyle sunuldu. Sergi, Azerbaycan Büyükelçiliği ve Mezo Digital tarafından düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Anadolu simgelerinin dijitalle buluştuğu "The Dance of Symbols" isimli sergi açıldı.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 2-5 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek İstanbul Dijital Sanat Festivali kapsamında, Brüksel'deki Kraliyet Park Tiyatrosu'nda, Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Shusha'nın ürettiği dijital eserler sergilendi.

Azerbaycan Büyükelçiliği ve Mezo Digital'in düzenlediği "The Dance of Symbols" sergisinde, Türk motifli ipek şallar, Shusha'nın müzik ve artırılmış gerçekliğiyle sunuldu.

Özellikle dijital teknolojiler kullanılan serginin açılışını Azerbaycan'ın Belçika Büyükelçisi Vagıf Sadıgov gerçekleştirdi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı sergi, yarın ziyaret edilebilecek.

Festivalde 27 Türk sanatçısı ağırlanacak

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Garakhanova, sergide toprak, ateş, su, buğday ve nar gibi Anadolu'nun simgelerinin yer aldığını söyledi.

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin bu sene 4'üncüsünün gerçekleştirileceğini anımsatan Garakhanova, festivalde 27 Türk sanatçısını ağırlayacaklarını dile getirdi.

Garakhanova, düzenledikleri sergilerle Türk sanatçıları dünyaya tanıtmak istediklerine işaret ederek, yolculuğa ilk olarak Brüksel'de başladıklarını, İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin Avrupa lansmanını Milano'da yapacaklarını, Viyana ve ABD'de de etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı.

Shusha'yı yapan sanatçı Bager Akbay da dijital sanatın çok çeşitli bakış açılarıyla demokratik bir alan yarattığını söyledi.

Sanatın geleneksel olarak Avrupa ve Amerika odaklı gittiğini ancak bugün dijital sanatın herkese bir zemin oluşturduğunu anlatan Akbay, Azerbaycan, Türkiye ve İran gibi ülkelerin dolaylı anlatıma yatkın geçmişleri olduğunu, dijital sanatın dolaylı anlatıma çok uygun yapılabildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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