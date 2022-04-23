Brezilya'da Kovid-19 Sağlık Acil Durumunu Sona Erdiren Kararname İmzalandı

Sağlık Bakanlığı, kararını alırken ulusal sağlık sisteminin müdahale kapasitesini, iyileşen epidemiyolojik durumu ve virüse karşı yaygın aşılanma oranını dikkate aldı.

BRASILIA, 23 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga Cuma günü, Brezilya'da Kovid-19 genel sağlık acil durumunu sona erdiren bir kararnameyi imzaladı. Kararname, Resmi Gazete'de yayınlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın 2020 Şubat ayından bu yana yürürlükte olan acil durumu kaldırma kararında ulusal sağlık sisteminin müdahale kapasitesi, iyileşen epidemiyolojik durum ve virüse karşı yaygın aşılanma oranının dikkate alındığı belirtildi. Açıklamada, "Brezilya Kovid-19 vakaları ve Kovid-19 kaynaklı ölümlerin hareketli ortalamalarında, Omicron'un zirvede olduğu bu yılın başlarına kıyasla yüzde 80 düşüş kaydetti" denildi.

Bakanlık, bunun yanı sıra, Brezilya nüfusunun neredeyse yüzde 74'ünün tam olarak aşılandığını, yüzde 81'inin tek doz aşılandığını ve 74 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandığını söyledi. Buna karşın, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 genel sağlık acil durumunun sona ermesinden sonra da aşılama kampanyasının önemini sürdüreceğine vurgu yaptı. Bakanlık, Kovid-19'a karşı aşılamanın, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için şart olduğunu ve Brezilyalıların aşılama programlarını her iki dozu ve hatırlatma dozunu da vurularak tamamlamaları gerektiğini belirtti. Güney Amerika ülkesinde, pandeminin başlangıcından bu yana 30,3 milyondan fazla Kovid-19 vakası kaydedilirken bunların 662.500'ü ölümle sonuçlandı.

Xinhua / Güncel