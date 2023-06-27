Boyner Grup, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik özel etkinlikler gerçekleştirdi

Boyner Grup, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) Mor Yerleşke projesine destek kapsamında, deprem bölgesinde Kurban Bayramı öncesinde Boyner Grup Gönüllüleri ile Hatay'da Mor Yerleşkeler'in bulunduğu çadır kentlerdeki çocuklara yönelik özel etkinlikler gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup, bölgedeki kadın, çocuk ve yaşı nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan bireylere destek olmak için katıldığı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Mor Yerleşke projesindeki çalışmalarını büyütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup & Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal İletişim Direktörü Oya Uzun, proje ile deprem bölgesindeki kırılgan grupların koşullarını iyileştirmeyi ve psikososyal açıdan destek olmayı hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Toplamda 30 yerleşkeden oluşan projeye Boyner Grup olarak 14 Mor Yerleşke ile destek verdik. Şu ana kadar Kahramanmaraş ve Adıyaman ve Hatay'da toplam 7 yerleşke hizmete başladı. Devam eden süreçte deprem bölgesinden yoğun göç alan Mersin, Antalya ve Ankara'da yerleşkeler hayata geçecek. Bu çalışmalarla kırılgan gruplarda yer alan 3 binden fazla depremzedenin ihtiyacına destek olunacak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve psikososyal açıdan iyileşmelerine katkı sunulacak. Yerleşkeler bölgede en az bir yıl kalacak."

Boyner Grup'un yerleşkelerde sosyal faaliyetler yürüttüğüne de değinen Oya Uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Boyner Grup Gönüllüleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki Mor Yerleşkeler'in bulunduğu çadır kentlerde yaşayan çocuklara ve annelerine yönelik, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çocuk atölyeleri gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kurban Bayramı öncesinde Boyner Grup Gönüllüleri ve eğitmenleriyle Hatay'daki iki Mor Yerleşkesinde bulunan çocuklarla bir araya geldiklerini aktararak, "Çocuklarla birlikte yaratıcı atölyeler ve aktiviteler gerçekleştirdiğimiz çok keyifli bir gün oldu. Önümüzdeki süreçte Boyner Grup Gönüllülerimizle hem Mor Yerleşkelerimiz de hem de deprem bölgelerinde benzer projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak afet bölgesi ve depremden göç alan bölgelerdeki kadınların, çocukların, ve yaşlıların en temel ihtiyaçlarının sağlanabilmesine destek olmak için deprem felaketinin hemen ardından Mor Yerleşke projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Güllü, projede önceliklerinin kadınlar ve çocuklar için şiddetten arındırılmış psikososyal açıdan güvenli alanlar yaratmak olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki, depremin hemen ardından hayata geçirdiğimiz projemize Boyner Grup'un ardından destek olan birçok kurum oldu. Boyner Grup'un desteklediği 14 yerleşke ve diğer paydaşlarımızın da destekleriyle toplamda 30 yerleşkeye ulaştık. Projemiz kapsamında sağladığımız hizmetler dışında Boyner Grup'un gönüllüleriyle sahada olmasını ve çocuklara yönelik aktivitelerini çok kıymetli buluyorum."